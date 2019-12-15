ريكي مارتن يشعل مواقع التواصل بصور ابنته الجديدة

أشعلت صور جديدة للفنان العالمي ريكي مارتن، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وبحث عنه الآلاف عبر موقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن نشر على صفحته عبر "إنستجرام" صورة ابنته "لوتشيا". وذلك بعد أن نشر على صفحته عبر "إنستجرام" صورة ابنته "لوتشيا". وظهر الفنان البورتريكي الأصل مع طفلته، معلقًا على الصورة "صاحبة أحلامي".

وكان مارتن قد نشر في وقت سابق صورة جمعته مع المولود.

وللفنان ريكي مارتن 3 أبناء هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوسيا.

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