أحمد عز لتركي آل الشيخ:" سعدت بالمشاركة في موسم الرياض"

وجه النجم أحمد عز رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة العامة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر.

وأعرب عز عن سعادته لإحياءه أولى عروض مسرحية علاء الدين،

في الرياض، قائلًا: سعيد بتواجدي لأول مرة على المسرح في موسم الرياض بمسرحيه علاء الدين ، اتطلع بكل سعادة واحترام لمقابله الجمهور السعودي المحب للفن وكل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الدائم للفن ولانجاح هذا العمل.

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يذكر أن مسرحية علاء الدين، من تأليف حسن المهدي، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة كل من أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، محمد ثروت، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم.