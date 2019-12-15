جمهور النصر السعودي يطالب تركي آل الشيخ بمشاركة آمال ماهر في موسم الرياض

أشعل اسم الفنانة المصرية آمال ماهر، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ودشن مغردون على تويتر في السعودية هاشتاج حمل اسم المغنية، وبحث عنه الآلاف عبر"جوجل"، حيث طالبوا فيه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ العمل على جلبها للغناء في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض 2020.

وأشاد المغردون بصوت الفنانة أمال ماهر، معتبرين أنها محافظة على عملها الفني الأخلاقي بعيدًا عن ما نراه اليوم، من بعض الفنانين الصاعدين.

وقال عدد من المتابعين إن الهاشتاج أطلقه مشجعوا نادي النصر السعودي، حيث طالبوا بتواجد الفنانة ضمن موسم الرياض، ولكن الأمر من وجهة نظرأخرى يعد استفزازًا لتركي آل الشيخ بعد أن تداولت أخبار عدة سابقًا بشأن الخلافات بين تركي وآمال.

وطالب الجمهور النصراوي بضروره مشاركة آمال ماهر لاحتفالات موسم الرياض معربين عن أهمية وجودها في هذه الاحتفالات لكثرة محبيها.

وآمال ماهر من مواليد القاهرة، بدأت الغناء وعمرها 13 عام، وتركت انطباعًا هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت تظهر بشكل دوري في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.