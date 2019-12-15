شريهان تنعى حسن عفيفي: "في الفردوس الأعلى يا طيب"

نعت النجمة شريهان الفنان الكبير حسن عفيفي، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر.

وأعربت شريهان عن شدة حزنها لرحيل حسن عفيفي، قائلة: أعلم أن هناك كثيرين في السماء مشتاقين للقائك يا حسن؛ وأولهم حبيبي وحبيبك الحج فهمي عبدالحميد والموجي و الشيخ سيد مكاوي وحبيبتي سعاد حسني وعلي رضا وعلي إسماعيل ونفين رامز وكثير كثير كثيير يا أبو علي؛ والأكيد أيضًا إنك حتوحشني جدًا جدًا جدًا.

وتابعت شريهان :"في سلام الله ورحمته ياصديقي؛ في الفردوس الأعلى إن شاء الله ياطيب القلب وعظيم الفن.. عزائي إلى حبيبتك وتوأم روحك حبيبتي هناء الشربجي وأبنائك هشام وياسمين حسن عفيفي وجميع أبنائك في الفن ومحبيك في مصر والوطن العربي والعالم أجمع". وأضافت :"اللهم إلهمهم وإلهمنا الصبر والسلوان..نسأل الله أن يعينكم على السلوان والصبر والتعويض من فضله وكرمه عليكم بالخير،

وأن يرحمه ويعفو عنه إنه هو العفو القدير.. البقاء لله".

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يذكر أن الفنان القدير حسن عفيفي، رحل عن عالمنا، صابح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد حسن عفيفي أشهر مصمم استعراضات، حيث بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا، وقدم أدوارًا عدة خلال كل أعماله المتميزة ومنها: غرام فى الكرنك، إجازة نصف السنة، فتاة الاستعراض، إضافة إلي تصميمه رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضًا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للنجم محمد صبحى.