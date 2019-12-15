صور.. نانسي عجرم تحارب البرد وتتألق في حفل الجامعة الألمانية

أحيت النجمة نانسي عجرم، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك على مسرح الجامعة الألمانية، حيث وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها. وتألقت نانسي عجرم من خلال الحفل، رغم معانتها من البرد الشديد، ودرجات حرارة الجو المنخفضة، وظهر ذلك الأمر بوضوح من خلال غنائها. Advertisements وقدمت النجمة نانسي عجرم من خلال باقة من ألمع أغانيها القديمة والجديدة، ومن بينها: بدنا نولع الجو، أخاصمك آه، آه ونص، مين ده اللي نسيك، ما تيجي هنا، إحساس جديد، يا بنات، وذلك وسط صيحات وتفاعل الجمهور مرددين أغانيها. وتفاعل الجمهور مرددين أغانيها. ومن ناحية آخرى تستعد النجمة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي كبير بمشاركة النجمين وائل كفوري، ووائل جسار، والمقرر إحياءه يوم وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري.

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