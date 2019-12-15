كلاكيت ثالث مرة.. محمد ممدوح يوجه رسالة لـ أحمد السقا

نشر النجم محمد ممدوح صورة تجمعه بالنجم أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجه ممدوح من خلالها رسالة للسقا، قائلًا: أستنوني لتالت مرة مع النجم أحمد السقا، فيلم العنكبوت للمخرج الكبير أحمد نادر جلال يارب يعجبكم.
ومن ناحية أخرى يواصل النجمين أحمد السقا ومحمد ممدوح تصوير فيلم جديد بعنوان العنكوبت، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى زكي،ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، شيماء سيف، رامز أمير، محمد لطفي.
يذكر أن هذة المرة الثالثة الذي يجتمع فيها النجمين أحمد السقا ومحمد ممدوح في عمل فني، حيث سبق وتعاونا معًا من خلال فيلم إبراهيم الأبيض، ومسلسل ولد الغلابة.
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