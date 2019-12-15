علي ربيع في كواليس "الخطة العامية" ببولاق أبو العلا

نشر النجم علي ربيع صورة من كواليس فيلم الخطة العامية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر ربيع من خلالها في منطقة بولاق أبو العلا، كما وجه رسالة لجمهوره، قائلًا: "من Advertisements منطقة بولاق أبو العلا ياعني الناس الطيبة الجدعة من تصوير فيلم الخطة العامية.. بنجهزلكم بأمر لله قنبلة ضحك.. إن شاء الله قريبا هتولع نار هتبقي دمار". منطقة بولاق أبو العلا ياعني الناس الطيبة الجدعة من تصوير فيلم الخطة العامية.. بنجهزلكم بأمر لله قنبلة ضحك.. إن شاء الله قريبا هتولع نار هتبقي دمار". يذكر أن فيلم الخطة العامية من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم كنز، وإخراج معتز التوني، وبطولة كل من علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل.

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