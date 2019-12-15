صور.. عمرو دياب يتألق في حفله الثاني في الرياض

نشر النجم الكبير عمرو دياب صور حفله الثاني، والذي أقيم في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألق النجم عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم، بإقامته حفلًا ضخمًا، حيث حضره عشرات الألاف، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه.

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وقدم النجم عمرو دياب من خلاله مجموعة من أشهر أغنياته مثل قمرين،

والليلة، وياه، نور العين، ومجموعة من أغنيات ألبومه الجديد أنا غير.



كما حرص عمرو دياب على شكر جمهوره والهيئة العامة للترفيه، ووعد جمهوره بحفل كبير ضمن مهرجان مدل بيست، والذي سينطلق ضمن موسم الرياض خلال أيام وسيغني فيه عمرو دياب في حفل ضخم يوم ٢١ ديسمبر بمشاركة منتجي الموسيقى العالميين أفروجاك وريهاب.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد بعنوان أنا غير، والذي يضم على باقة متميزة من الأغاني ومن بينها: بحبه، تحيرك، متغير ، قدام مرايتها، يوم تلات، أول يوم في البعد، أنا بشتاق، بعد عشرة.

ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور.