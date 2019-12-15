تراند اليوم : بعد وفاته .. 5 معلومات عن حسن عفيفي وقصة حب جمعته بفنانة شهيرة – تفاصيل

توفي منذ قليل مصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية، حسب مدير الإنتاج أمين العسال.

يعد حسن عفيفي واحدا من أشهر مصممي الاستعراضات في الوطن العربي.

وفي السطور التالية يرصد لك FilFan.com معلومات عن فنان الاستعراضات الراحل:

1- بدأ حسن عفيفي راقصا مع فرقة رضا الشهيرة.

2- جسد عفيفي عدة أدوار في السينما منها في فيلم “غرام في الكرنك” و”اجازة نصف السنة” و”فتاة الاستعراض”.

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3- اعتزل الرقص بعد مشاركته في هذه الأفلام ثم اتجه لتصميم الرقص.

4- أعد حسن عفيفي تصميم رقصات فوازير نيللي وشريهان وسمير غانم من إخراج فهمي عبد الحميد.

5- حسن عفيفي كان متزوجا من الفنانة هناء الشوربجي.