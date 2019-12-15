تراند اليوم : إليسا تطلب المساواة علي تويتر .. شاهد السبب

قال المطربة اللبنانية إليسا، “الأمن مطلبنا، ورجل الأمن منشيلو بعيوننا، كل اللي عم نطلبو شغلة واحدة: المساواة!”

وأضافت “إليسا”، في تغريدة على حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، السبت، “ما تخلونا نحس إنو في صيف وشتي تحت سقف واحد، وإنو الناس عم تفقد الثقة لأنو إنتو الضمانة!”

جاء كلام إليسا ردا على ما نشر على صفحة قوى الأمن الداخلي يقول: “تتعرّض عناصر مكافحة الشغب لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل بعض الاشخاص، ان قوى الامن تطلب وقف هذه الاعتداءات والا ستضطر لاتخاذ اجراءات اضافية واكثر حزماً”