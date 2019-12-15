عمرو دياب يشارك في مهرجان "ميدل بيست"

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر، عن حفل خاص يجمع بين النجم المصري عمرو دياب، وR3HAB، وAfrojack ضمن فعاليات "ميدل بيست" في 21 ديسمبر 2019 الجاري.

ويعدّ مهرجان "ميدل بيست" المتوقَّع أن يستقطب نحو 70 ألف شخص، والذي يقام على مدار ثلاثة أيامٍ، بدءًا من 19 ديسمبر الجاري، ختامًا لموسم الرياض الترفيهي.

عمرو دياب ضمن مهرجان ميدل بيست

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وفي هذا السياق كان تركي آل الشيخ قد غرد كاتبًا: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط. أكثر من 100 دي جي وفنان، أهنّئ شركة "ميدل بيست" لصناعة حدث عالمي في السعودية. الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض، الوضع تولع، لا تقول ما لقينا تذاكر".

يُذكر أنّ المهرجان مؤلف من 18 حفلةً عالمية، و28 عرضًا، بما في ذلك عروض Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، حيث يبرز من بين الضيوف ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، إضافة إلى 24 فنانًا سعوديًّا وغيرهم، مثل EDM DJ Cosmicat وDJ Duo Dish Dash، وعدد من الفنانين العالميين الذين ستُعلن أسماؤهم خلال الأيام المقبلة.

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