بالتفاصيل: "سوق الدماء" دراما سعودية تضيء على التجارة المشبوهة بأرواح الناس على MBC1

استغلال الجوانب الإنسانية والأخلاقية والشرعية وتحويلها لخدمة مصالح تجار الصلح وزيادة ثرواتهم هو ما تسلّط عليه الضوء الدراما الاجتماعية السعودية "سوق الدماء" على MBC1. يتناول المسلسل تدخل بعض ممتهني تجارة الدم في القضايا الجنائية بهدف إبرام صفقات بين عائلتَي الجاني والمجني عليه، ليس حباً بعمل الخير بل طمعاً بالمال، ليصبح الأمر بالتالي مجرد صفقة يملأ بها هؤلاء جيوبهم ويُشبعون نهمهم مستغلين الناس بأبشع طريقة.

يذهب الكاتب علاء حمزة في التعريف عن عمله إلى أبعد من موضوع الديّة ليؤكد أن "المسلسل ينتمي إلى دراما الشخصية، حيث يعتمد على تقديم شخصية مركزية، ونتحدث هنا عن سعدون الرجل الاستغلالي الذي لا يتوانى عن فعل أي شيء من أجل المال، ويقوم بهذا الأمر في إطار ممنهج، إذ شكل مؤسسة لهذا الغرض. كما يرصد العمل نموذج من الناس الاستغلاليين، وصلوا إلى أقصى حدود الانتهازية، ويتاجرون في كل شيء حتى بالدماء، وكانت هذه النقطة الأساسية"، لافتاً إلى أن "الدية مباحة شرعاً، لكننا اخترعنا شخصية يصعب وجودها في الواقع بهذا الكم من الشر المطلق والانتهازية اللامتناهية، ويتوغّل العمل في نفس الإنسان ليبين ما بداخله من طمع وخبث".

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من جانبه يشير النجم تركي اليوسف إلى أن "شخصية سعدون تحطم كل المقاييس في الاستغلالية، فهو محامٍ امتهن تجارة الدم وسمسرة أرواح الناس، وقرّر أن يكون وسيطاً بين أهل القتيل وعائلة القاتل، لتتحول الدية بمعناها الشرعي الجميل التي تظهر فيه معاني التسامح، إلى متاجرة برقاب هؤلاء الناس". ويقول بأن "مثل هؤلاء التجار يستغلون الجانب النقي في الناس وادعاء مساعدتهم من أجل تمرير صفقاتهم المشبوهة، ويستفيدون من القوة الظاهرة لديهم لتحريك الغرائز في نفوس الناس، ويتحوّل الهدف السامي إلى هدف تجاري بحت قوامه التحايل على القانون". ويثني اليوسف على نص الكاتب علاء حمزة وعلى ميزة التعامل مع المخرج الليث حجو.

تشير النجمة إلهام علي إلى "أننا نتناول قضايا نراها في المجتمع نغرد فيها خارج سرب قصص الحب والغرام والانتقام والقصص المتعارف عليها في الدراما الخليجية". وتعتبر أن "قصة "سوق الدماء" تحكي عن قضية اجتماعية موجودة في بعض المجتمعات العربية والخليجيّة، وهي في غاية الأهمية"، معربة عن سعادتها بجرأة الطرح، وتميز الشخصية التي تقدمها، وهي امرأة لديها ابن عشريني حُكِمَ عليه بالإعدام، وكيف تواجه هذا الأمر محاولةً إنقاذ رقبته من تنفيذ العقاب". وتضيف أن "هذا العمل يصوّب بشكل خاص على من لديهم العنصرية والتشدد القبلي".

الجدير بالذكر أن مسلسل "سوق الدماء" هو من بطولة تركي اليوسف، إلهام علي، محمد الحجي، شيماء الفضل، نرمين محسن، العنود السامر، ماجد مطرب، جبران الجبران، عيد سعد، إسراء عبدالعزيز، نجود وسواهم، وهو من تأليف علاء حمزة، ويحمل توقيع المخرج الليث حجو.