زينة تودع العام 2019 في المستشفى بوجه مغطّى بالكدمات

نشرت الفنانة زينة، صورة عبر حسابها على موقع تويتر صورة من أحد أعمالها القديمة، وهي داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات مع رسالة وداع للعام جاء فيها: : نودع عام 2019 ونحمد الله على كل شيء.

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فقد كان عام 2019 سيئاً على زينة، إذ أنّها حوكمت خلاله في دبي بقضية مشاجرة مع عائلة أمريكية، كما شهد معركة بالأيدي مع والد طفليها النجم أحمد عز.

يذكر أن زينة لم تعلق على مقطع الفيديو الذي يظهرها برفقة طفليها التوأمين أثناء واقعة اشتباك شقيقتها مع والدهما النجم أحمد عز، رغم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمقطع بكثافة وتأكيد أغلبهم أن اللحظات الأخيرة من المقطع كشفت للمرة الأولى عن التوأمين زين الدين وعز الدين اللذين تحرص زينة على إبعادهما عن الأضواء.