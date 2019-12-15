بانوراما "الجميلة" ٢٠١٩: ميريام فارس: استقبلت عامها باكية وزلّة لسان دفعت ثمنها غالياً

كان من المقرّر أن يكون العام 2019 بمثابة عام العودة المدوّية للفنانة ميريام فارس بعد احتجاب دام سنة فرضه مرضها الذي لا تزال تتكتّم على طبيعته، إلا أنّ عودة ميريام لم تكن بحجم التوقعات. فهل اعتاد الجمهور غيابها؟

-استقبلت العام باكية

كان حفلها الأوّل ليلة استقبال العام 2019، لم تتمالك ميريام فارس نفسها أثناء وجودها على المسرح في أبو ظبي، حاول الجمهور تهدئتها فبررت بكاءها بقولها :"اشتقتلكم".

كانت الفنانة تخشى ألا تتمكّن من الغناء مجدداً، بعد مرض أصاب أوتارها الصوتية، وترك أثره على صوتها الذي ظهر مبحوحاً.

كما عادت ميريام إلى إحياء حفلات الزفاف في الخليج، وهي تعتبر مصدر رزقها الأساسي، وموضع ثقل للفنانة التي تعتبر الأكثر طلباُ في حفلات الزفاف.

في مؤتمر موازين

-إلغاء حفلها في الكويت

في شهر أبريل، كان من المقرّر أن تحيي ميريام حفلاً في الكويتحظي بدعاية ضخمة، إلا أنّها لن تتمكّن من المشاركة فيه، بسبب وجود قرار صادر عن السطات الكويتية يقضي بمنع دخولها الكويت حسب ما أكّدت الصحافة الكويتية، التي أشارت إلى أنّ المنتج أحمد الخالدي، بذل جهدًا كبيرًا لمجيء ميريام فارس لكنه فوجىء بوجود قرار بمنع دخولها إلى الكويت.

ميريام ردّت في بيان رسمي، نفت فيه ما حكي عن منعها من دخول الكويت، وأكّدت أن إلغاء الحفل سببه إخلال الشركة المنظمة ببنود العقد الموقعة لغاية الحفل .

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-زلّة لسان في موازين

في لقائها الأوّل مع الجمهور في أوّل حفلة جماهيرية بعد رأس السنة، كان مقرراً لحفلة ميريام فارس في "موازين" أن تخطف الأضواء، سيّما وأنّ الفنانة غابت عن إحياء المهرجانات أكثر من سنة، إلا أنّ النتيجة كانت مخيّبة.

فقد علقت ميريام في مؤتمر سبق الحفل، عن اختفائها من ساحة الحفلات المصرية، بتأكيد أنها كانت بالفعل تأتي كثيرا إلى مصر التي ساهمت في صُنع نجوميتها التي تكن لها فضل كبير، لكن بعد حدوث الثورة قلت الحفلات كثيرا وبالتالى توقفت وبعد عودة نشاط الحفلات من جديد، كانت قد كبرت، وأصبحت "تقيلة" على مصر.

تعليق ميريام قابلته حملة هجوم كبيرة في مصر ومطالبات بمنعها من دخول البلاد، الأمر الذي تداركته ميريام بالاعتذار، مؤكّدة أنه أسيء فهمها، وسامحها نقيب الفنانين المصريين هاني شاكر وقبل اعتذارها.

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مع زوجها وابنها في تظاهرات لبنان

-مشاركة في الثورة

لم يكن لميريام الكثير من النشاطات الفنية، وظهرت مع زوجها وابنهما في تظاهرات لبنان، إلا أنها نشرت صوراً حرصت فيها على إخفاء وجهيهما، وعادت لتعلن عن مشاركتها في موسم الرياض في حفل سيجمعها بالفنان سعد المجرد أثار الجدل لأسباب تتعلق بالقضايا التي يحاكم فيها الفنان في فرنسا.

إذاً مرّت السنة دون أي إنجاز يذكر، ولو لم يزل لسان ميريام في مهرجان موازين، لكانت سنة لم تتمكّن فيها ميريام من خطف الأضواء، ولا من تقديم عملٍ جديد، بعد أن اعتادت الغياب وبات ظهورها نادراً.