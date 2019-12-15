إعلان الفائزين بجوائز "استديو الفيلم العربي" في الإمارات

أعلن برنامج "استوديو الفيلم العربي" الذي تنظمه شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، الأحد، قائمة جوائزه، بحضور لجنة التحكيم والطلاب الذين بدأوا هذا العام مشوارهم في عالم السينما.

وتحدث مايكل جارين، الرئيس التنفيذي للشركة عن الإقبال المتميز الذي شهدته أقسام البرنامج المختلفة هذا العام، قبل أن يتم إعلان لجنة تحكيم البرنامج الروائي والوثائقي، والتي تضمنت باقة من أهم وأبرز خبراء وصنّاع السينما من الإمارات والوطن العربي والعالم، وجاءت الجوائز على النحو التالي:





حصد جائزة "استوديو الفيلم العربي لكتابة السيناريو" عامر المهري عن فيلم "اركض يا سالم اركض"، وفاز بـ"جائزة استوديو الفيلم العربي الروائي" منصور أحمد عن فيلم "أصلي"، فيما ذهبت "جائزة استوديو الفيلم العربي الوثائقي" لميلدرد غارسيرانت عن فيلم "بين الظلال".





وتضمن البرنامج عدة ورش منها ورشة لكتابة السيناريو، إذ قام المشاركون بطرح وتقديم مشاريعهم السينمائية أمام لجنة من المتخصصين في صناعة السينما وكتابة السيناريو تحديدًا.

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وكذلك ورشة لرواية القصص بالتعاون مع مؤسسة "فيلم إندبندنت" والسفارة الأمريكية في الإمارات، حيث طرح المشاركون مشاريعهم السينمائية أمام لجنة من خبراء السينما والمدربين وصناع الأفلام.





وكان أواخر أكتوبر/تشرين الأول، قد شهد انتهاء تصوير أحدث أفلام برنامج "استوديو الفيلم العربي"، وهو فيلم بعنوان "آيس كريم" لخرّيج البرنامج جعفر المدهون.





و"إيمج نيشن أبوظبي" المنظمة للفعالية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والترفيه بمنطقة الشرق الأوسط، وتُقدم فرصة قيّمة لدخول عالم صناعة السينما للفائزين.





وسيحصل الفائز بالفيلم الروائي الطويل على فرصة للانضمام إلى برنامج تدريبي خاص في قسم الأفلام الروائية والمشاركة في إنتاج فيلم إماراتي أو إقليمي، في حين سيحصل الفائز بالفيلم القصير على فرصة تدريب بقسم الأفلام الوثائقية بالشركة.