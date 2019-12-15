شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "رحيل زهرة – جوارح الغربان" فى أسوان لتصوير المشاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر فريق عمل مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان" للفنانة حنان مطاوع، إلى مدينة أسوان لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وتجمع المشاهد بين كل من الفنان محمود عبد المغنى، حنان مطاوع، محمد رياض، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر يناير المقبل.

وتجسد حنان مطاوع خلال الأحداث شخصية "رحيل" الصعيدية التي تدخل فى صراعات بسبب الثأر ويتم خطف ابنتها خلال الأحداث ويتم قتلها ورميها للذئاب لتزداد العداوة والخصام بينها وبين الشخص الذي خطف ابنتها في المسلسل.

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"رحيل زهره – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.