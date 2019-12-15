شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تواجه اتهامات بسرقة فكرة فيلمها الجديد.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه النجمة العالمية، أنجلينا جولى، اتهاما بسرقة فكرة فيلمها "Eternals"، والذى سيعرض فى عام 2020، حيث اتهمتها أنطونيت أبامونتى صاحبة الـ 51 عامًا، بسرقة فكرتها والتى عرضتها عليها من قبل.

صحيفة "ديلى ميل"، نشرت الإلكترونى الرسمى، الذى ناشدت فيه أبامونتى وفريقها القانونى، النجمة أنجلينا جولى، بتعويضها ماليا عن فكرتها، حيث تدعى صاحبة هذه الدعوة، أنها هى من أبلغت جولى بفكتها، التى قامت بدورها جولى بتسويقها لصالح شركة "مارفل" دون الرجوع إليها.



أنطونيت أبامونتي

فكرة الفيلم قائمة على أول بطلة خارقة لـ "الصم"، من خلال فتاة، تقرأ الأفكار وتدخل إلى العقول، بعد أن فقدت قدرتها على السمع.

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وقالت صاحبة الدعوة، أن أنجلينا جولى، تبدو وكأنها تريد أن تساعد العالم، ولكن الكثيرين لا يعلمون أنها فكرتى، وأن جولى سرقتها، وسوقتها وستقوم ببطولة الفيلم.



خطاب أنطونيت 2



خطاب أنطونيت

وأضافت أبامونتى أنها عملت لدى أنجلينا جولى لمدة 3 سنوات، لتعليم أبناءها لغة الإشارة، بل أنها ادعت أن أنجلينا جولى، كانت تعاملها معاملة سيئة و"عنصرية"

أبامونتى، تعمل منتجة وممثلة أفلام، فعرضت ــــ بحسب تصريحاتها ــــ على أنجلينا جولى الفكرة، ورحب بها أنجلينا جولى، وظلت تسألها العديد من الأسئلة عن الشخصية، ولكنها فوجئت بعد ذلك بالفيلم.

ويضم فريق فيلم The Eternals بجانب أنجلينا جولي، كل من سلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان، وغيرهم.