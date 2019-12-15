تراند اليوم : رانيا يوسف محتلة التريند صيف وشتا .. شاهد أحدث إطلالتها : الشراب تحفة

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت فستانا أسود شتويا قصيرا، وزينته بحذاء بكعب، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين.

وجاءت التعليقات كالتالى: “العشق كله”، و”تحفة ما شاء الله عليكي والشراب عاجبني أوي في تدرج اللون”، و”قلبى”.

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وتبدأ النجمة رانيا يوسف تصوير الجزء الثانى من مسلسل “الآنسة فرح”، اليوم، الأحد، فى استوديو المسلمى وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة هبة عبد العزيز.

مسلسل “الآنسة فرح” مأخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.