تأهل إيمان عبدالغني لنهائيات The Voice وتنافس على اللقب مع 3 متسابقين.. التفاصيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت الحلقة المباشرة الأولى من نصف نهائيات برنامج The Voice، مرور 8 متسابقين لكل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

واختفلت حلقة البرنامج عن باقي حلقات العروض النهائية وما قبلها والتي كانت تقوم اللجنة باختيار أكثر المتسابقين الذين تراهم مؤهلين للتأهل للمرحلة التالية من البرنامج، ليكون الحكم والفيصل في انتقال المتسابقين للحلقة النهائية من البرنامج هو تصويت الجمهور.

فريق الفنان راغب علامة

بدأت الحلقة الأولى من العروض المباشرة بفريق الفنان اللبناني راغب علامة والمكون من متسابقين فقط هما ميشال شلهوب، ومهدي عياشي، وبعد أدائهما لاغنيتن اختار الجمهور المتسابق مهدي عياشي لينتقل للحلقة النهائية من البرنامج والتي تشهد تتويج حامل اللقب، ليغار بعد ذلك ميشال البرنامج في أسبوعه الأخير.

مهدي عياشي

فريق الفنانة أحلام

جاء فريق الفنانة الإماراتية أحلام في الترتيب الثاني اليوم، والمكون من المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، والمتسابقة رباب ناجد.

واختار الجمهور بعد أداء المتسابقيتن لفقرتهما الغنائية إيمان عبدالغني والتي غنت “موعود”، للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، لتكون المصرية الوحيدة المشاركة في الحلقة النهائية من البرنامج، على حساب رباب ناجد، والتي غادرت البرنامج.

إيمان عبدالغني Advertisements

فريق محمد حماقي

فريق الفنان المصري محمد حماقي، جاء في الترتيب الثالث والمكون من المتسابقين فهد مفتخر، ويمان الحاج.

واختار الجمهور بعد أداء المتسابقين لفقرتهما الغنائية فهد مفتخر للتأهل للحلقةالنهائية من البرنامج على حساب يمان الحاج، والتي غادرت البرنامج.

فهد مفتخر

فريق الفنانة سميرة سعيد

جاء فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، في الترتيب الأخير في الحلقة الأولى من العروض المباشرة، والفريق مكون من رضوان الأسمر، أو سندي لطي.

واختار الجمهور بعد أداء المتسابقين لفقرتهما الغنائية رضوان الأسمر، للتأهل للحلقةالنهائية من البرنامج على حساب سندي لطي، والتي غادرت البرنامج.

رضوان الأسمر

وانتهت الحقة بتأهل 4 متاسبقين من اصل 8 للمرحلة النهائية من البرنامج والتي يتم فيها اختيار صاحب اللقب للموسم الخامس من البرنامج.