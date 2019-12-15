- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شهدت الحلقة المباشرة الأولى من نصف نهائيات برنامج The Voice، مرور 8 متسابقين لكل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.
واختفلت حلقة البرنامج عن باقي حلقات العروض النهائية وما قبلها والتي كانت تقوم اللجنة باختيار أكثر المتسابقين الذين تراهم مؤهلين للتأهل للمرحلة التالية من البرنامج، ليكون الحكم والفيصل في انتقال المتسابقين للحلقة النهائية من البرنامج هو تصويت الجمهور.
فريق الفنان راغب علامة
بدأت الحلقة الأولى من العروض المباشرة بفريق الفنان اللبناني راغب علامة والمكون من متسابقين فقط هما ميشال شلهوب، ومهدي عياشي، وبعد أدائهما لاغنيتن اختار الجمهور المتسابق مهدي عياشي لينتقل للحلقة النهائية من البرنامج والتي تشهد تتويج حامل اللقب، ليغار بعد ذلك ميشال البرنامج في أسبوعه الأخير.
مهدي عياشي
فريق الفنانة أحلام
جاء فريق الفنانة الإماراتية أحلام في الترتيب الثاني اليوم، والمكون من المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، والمتسابقة رباب ناجد.
واختار الجمهور بعد أداء المتسابقيتن لفقرتهما الغنائية إيمان عبدالغني والتي غنت “موعود”، للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، لتكون المصرية الوحيدة المشاركة في الحلقة النهائية من البرنامج، على حساب رباب ناجد، والتي غادرت البرنامج.
إيمان عبدالغني
فريق محمد حماقي
فريق الفنان المصري محمد حماقي، جاء في الترتيب الثالث والمكون من المتسابقين فهد مفتخر، ويمان الحاج.
واختار الجمهور بعد أداء المتسابقين لفقرتهما الغنائية فهد مفتخر للتأهل للحلقةالنهائية من البرنامج على حساب يمان الحاج، والتي غادرت البرنامج.
فهد مفتخر
فريق الفنانة سميرة سعيد
جاء فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، في الترتيب الأخير في الحلقة الأولى من العروض المباشرة، والفريق مكون من رضوان الأسمر، أو سندي لطي.
واختار الجمهور بعد أداء المتسابقين لفقرتهما الغنائية رضوان الأسمر، للتأهل للحلقةالنهائية من البرنامج على حساب سندي لطي، والتي غادرت البرنامج.
رضوان الأسمر
وانتهت الحقة بتأهل 4 متاسبقين من اصل 8 للمرحلة النهائية من البرنامج والتي يتم فيها اختيار صاحب اللقب للموسم الخامس من البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل إيمان عبدالغني لنهائيات The Voice وتنافس على اللقب مع 3 متسابقين.. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.