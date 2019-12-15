المنافسة تشتعل بين سميرة سعيد وأحلام بإطلالة بنفس اللون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

اشتعلت منافسة الأناقة بين النجمتين سميرة سعيد وأحلام في الحلقة قبل النهائية من برنامج المواهب The Voice.

فقد لاحظ الجميع ظهور سميرة وأحلام بإطلالة بنفس اللون، وهو اللون الأخضر، حيث ارتدت سميرة جمبسوت أخضر فوقه قفطان مغربي مفتوح بنفس اللون، من توقيع سلمى بن عمر.

الفنانة المغربية أكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة، وتزينت بمكياج ترابي قوي، وأسدلت شعرها في تسريحة مموجة بلمسات مصفف الشعر حمو محسن، في إطلالة من تنسيق سيدريك حداد.

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أما الفنانة الإماراتية أحلام فتألقت بفستان أخضر لامع طويل، ولفت حزام حول خصرها بنفس اللون، وأسدلت شعرها مع تموجات بسيطة، وتزينت بمكياج قوي، ومجوهرات مميزة.

وكانت الحلقة قد شهدت منافسة شرسة بين رضوان الأسمر وسندي لطي من فريق سميرة سعيد، وقد حسم الجمهور قراره وتأهل المتسابق المغربي رضوان الأسمر للعرض النهائي من البرنامج.

كما تنافس من فريق أحلام المغربية رباب ناجد، والمصرية إيمان عبدالغني، وقد اختار الجمهور إيمان عبدالغني للتأهل للعرض النهائي من البرنامج.