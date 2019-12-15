وفاة الفنان حسن عفيفي زوج الممثلة هناء الشوربجي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل الفنان حسن عفيفي، مصمم رقصات فرقة رضا، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، الأحد 15 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.

ونعاه الفنان محمد صبحي، بقوله: “فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي.. كنت إنسانا رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك”.

وأضاف: “كنت بالنسبة لي أخي الحبيب، ومعاونا في معظم أعمالي الفنية، رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف، وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك”.

Advertisements

وقدم التعازي للفنانة هناء الشوربجي، بقوله: “عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبناءك هشام وياسمين وكل الأسرة، ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان”.

وحسن عفيفي هو مصمم استعراضات وأحد أعضاء فرقة رضا الأساسيين، وهو زوج الفنانة المصرية هناء الشوربجي.

وبدأ الفنان الراحل حياته راقصا في فرقة رضا، وشارك في عدد من الأفلام منها “غرام في الكرنك، وإجازة نصف السنة، وفتاة الاستعراض”، وبعد اعتزاله الرقص أصبح مصمما لاستعراضات فوازير نيللي وسمير غانم.