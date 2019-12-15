منى الحسيني تحتفل بزفاف ابنتها الإعلامية الشابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية منى الحسيني بزفاف ابنتها الإعلامية الشابة لينا صالح، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، منهم الفنانة نهال عنبر، والفنانة عبير منير، والفنانة أمل رزق، والإعلامية سهير شلبي، ووزير الرياضة الأسبق طاهر أبوزيد، وأسامة الشيخ رئيس التليفزيون الأسبق، وغيرهم.

الفنانة أمل رق نشرت مجموعة صور جمعتها بالعروس، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “لينا صالح ملوك الزحمه كانت هي أجمل ملكة وأجمل عروسة ألف ألف مبروك يا حبيبتي”.

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يذكر أن الإعلامية الشابة لينا صالح تقدم حاليا برنامج “ملوك الزحمة” عبر إذاعة شعبي F.M.

ومنى الحسيني مذيعة مصرية عرفت بجرأتها وحواراتها الساخنة، حتى أصبحت رائدة لمدرسة إعلامية خاصة بها، وباسمها بعد برنامجها الشهير “حوار صريح جدا”.

وقدمت الحسيني نجوما لمعوا في سماء الفن، وأجيال متعاقبة في تاريخ السينما والتلفزيون، جلسوا على مقعد الصراحة، وأطلقت المذيعة المخضرمة سهير الأتربي، على منى الحسيني لقب “التلميذة النجيبة”.