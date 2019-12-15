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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى بلدها الكويت بعد رحلة علاج في باريس، استغرقت عدة شهور.
فجر نشرت مقطع فيديو لها من داخل الطائرة قبل هبوطها في مطار الكويت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأعربت عن عدم تصديقها بأنها عادت إلى وطنها، قائلة: “والله ما أدري هو حلم ولا علم ومش عارفة أقول ايه”.
ومن جانبها عبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن سعادتها بعودة صديقتها فجر، حيث نشرت صورة لها بعد وصولها بلدها، وعلقت قائلة: “الحمد لله ع السلامه ام عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ ويارب ما تفارقچ هالابتسامه والفرحه وجعل ما جاچ تكفير يارب وقرت عيون الكويت واهلها #فجر_السعيد.. انا خويك بالليالي المعاسير ... والا الرخى كل من يسد بمكاني ... شالح بن حطاب القحطاني”.
وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى سفرها للعلاج بالخارج.
وطمأنت فجر السعيد جمهورها مؤخرا على صحتها، مؤكدة أنها خرجت من المستشفى التي كانت تعالج بها في الخارج، وتستعد للعودة لبلدها الكويت قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تعود للكويت بعد رحلة علاج.. وأحلام تهنئها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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