فجر السعيد تعود للكويت بعد رحلة علاج.. وأحلام تهنئها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى بلدها الكويت بعد رحلة علاج في باريس، استغرقت عدة شهور.

فجر نشرت مقطع فيديو لها من داخل الطائرة قبل هبوطها في مطار الكويت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأعربت عن عدم تصديقها بأنها عادت إلى وطنها، قائلة: “والله ما أدري هو حلم ولا علم ومش عارفة أقول ايه”.

ومن جانبها عبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن سعادتها بعودة صديقتها فجر، حيث نشرت صورة لها بعد وصولها بلدها، وعلقت قائلة: “‏الحمد لله ع السلامه ام عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ ويارب ما تفارقچ هالابتسامه والفرحه وجعل ما جاچ تكفير يارب وقرت عيون الكويت واهلها ‫#فجر_السعيد.. انا خويك بالليالي المعاسير ... والا الرخى كل من يسد بمكاني ... شالح بن حطاب القحطاني”.

Advertisements

وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى سفرها للعلاج بالخارج.

وطمأنت فجر السعيد جمهورها مؤخرا على صحتها، مؤكدة أنها خرجت من المستشفى التي كانت تعالج بها في الخارج، وتستعد للعودة لبلدها الكويت قريبا.