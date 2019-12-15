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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 54 دقيقة مضت التعليقات على نانسي عجرم تتألق في القاهرة.. الجمهور المصري يغمرها بمحبّة لا توصف مغلقة
متابعة بتجــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا في الجامعة الألمانية في القاهرة بحضور حشد جماهيري غفير تخطى كل التوقعات.
احتشد الآلاف من محبّي نانسي في باحة الجامعة ورفعوا صورها العملاقة ولافتات طبعت عليها أجمل عبارات الحبّ والتقدير، تعبيرًا عن سعادتهم بحضورها بينهم.
وقدّمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات ومنها “عم بتعليق فيك”، “بتفكر في إيه”، “معجبة”، “أخاصمك آه”، “آه ونص”، “ما تيجي هنا” و“بدنا نولع الجو” واختتمت السهرة بأغنية “إنت مصري” التي أهدتها إلى الشعب المصري.
تفاعل الجمهور مع نانسي عجرم تخطى كل التوقعات، فغمروها بمحبّة لا توصف، وحاصروها بموجات تصفيق حارّة لم تهدأ ولا حتى للحظة واحدة.
وبعد انتهاء الحفل شاركت نانسي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الأمسية وكتبت بتعليقها عليها: “ليلة لا تنسى في الجامعة الألمانية”.
على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها.
وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من أقرب الأغاني إلى قلبها.
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