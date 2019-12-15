لطيفة التونسية تشوّق الجمهور لألبومها الجديد – بالصورة

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة لطيفة التونسية عن أوّل صورة من جلسة تصوير غلاف ألبومها الجديد الذي يحمل إسمها “لطيفة 2020” وتستعد قريباً لطرحه.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للغلاف، والذي ظهرت هي عليه باللونين الأبيض والأسود، ترتدي قبعة محاولة إخفاء وجهها بها.

وكانت استشارت لطيفة الجمهور بموعد طرح ألبومها الجديد، إلى أن استقرت لاحقاً على أول أيام عام 2020 كموعد لطرحه.

وكتبت لطيفة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “طيب شايفين ان الألبوم ينزل فى آخر أيام 2019 والا في أول أيام 2020 ؟؟؟؟ صدقونى إنتو إلي باش تقرروا معايا”.

وفي منشور آخر قالت: “ااااااااه طيب الاغلبيه موافقه انه يكون اول ايام 2020 .يعنى خلونى اسجل من غير مااستعجل اشكركم حبايبى واهو يكون فيه تفاؤل أكثر واوعدكم بمفاجآت تحبوهم غدوه نقلكم مفاجأه منهم. نحبكم برشه”.