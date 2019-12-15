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متابعة بتجــــــــرد: بدا واضحاً أن المغنية الأميركية مادونا 61 عاماً تواعد أحد الراقصين الذين يعملون معها، وذلك بعد ظهورهما معاً بصور إلتقطتها عدسات كاميرات الباباراتزي، وهما يقفان على شرفة فُندقها في ميامي.
الراقص يدعى أحلى مالك ويليامز، والذي يبلغ من العُمر 23 عامًا، أي أصغر منها بـ38 عاماً، وقد تميّزت إطلالتهما بالبساطة، وكان واضحاً الإنسجام بينهما، إذ ظهر ويليامز في الصور وهو يقف خلفها ويحتضنها تارةً، ويدلّك كتفيها تارةً أخرى.
وفي الوقت نفسه، إلتقطت الكاميرات صورة لإبنة مادونا لورديس ليون سيكون، 26 عامًا، برفقة رجلٍ مجهول الهوية وهما يقفان على الشرفة أيضاً، يُعتقد بأنه حبيبها بسبب الوضع الحميمي الذي كانا فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تواعد أحد راقصيها الذي يصغرها بـ38 عاماً – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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