كيت هارينغتون ينافس رامي مالك على جائزة “أفضل ممثل”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الترشيحات لجائزة الـ Golden Globes في دورتها الـ 77، عن ترشيح الممثل الأميركي العالمى كيت هارينغتون، لجائزة “أفضل ممثل درامى” عن دوره في مسلسل Game Of Thrones.

وقال هارينجتون لصحيفة Hollywood Reporter: “أنا الوحيد المرشح من العمل، أتخيل نفسي جالساً على طاولة بمفردي، لم أكن أتوقع ترشيحي، اعتقدت أن المسلسل قد يحصل على ترشيح، ومن ثم تلقيت مكالمة تخبرنى أننى مرشح”.

وأضاف: “في كل مرة أقول فيها وداعاً لهذ المسلسل، يأتي شيء جديد ليذكرنى به. أمضينا الكثير من السنوات في العمل على هذا المسلسل، وأحببته بشدة، أحببت كل لحظة من”.

إشارة الى أنّ هارينجتون مرشح أمام الممثل المصرى العالمى رامى مالك، الذى ترشح للجائزة عن دوره في مسلسل Mr Robot.