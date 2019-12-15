أنانيا بانداي ابنة سيف علي خان في فيلمه الجديد

وقع الاختيار على الفنانة أنانيا بانداي للوقوف أمام النجم الهندي سيف علي خان، لتجسيد دور ابنته في فيلمه المقبل، الذي من المقرر بدء تصويره في مارس/آذار.

الفيلم تأليف وإنتاج فرحان أختار، الذي رشح أنانيا للدور، ومن إخراج راهول دولاكيا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول أب وابنته يواجهان الكثير من صدمات الحياة بطريقة مختلفة.

وتجرى حالياً جلسات التحضير للفيلم، وتمت الموافقة على أنانيا من جانب سيف علي خان وراهول دولاكيا، كما صرّح فرحان أختار لإحدى القنوات الفضائية الهندية، أثناء حضوره مهرجان توزيع جوائز "ستار سكرين 2019".

ولم يتم الاستقرار على اسم الفيلم حتى الآن، وسيُحسم الأمر عقب انتهاء جلسات التحضير، وعقد اجتماع يضم الشركة المنتجة والموزعة، وكذلك مخرج الفيلم وسيف علي خان.

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ورغم أن رصيدها الفني فيلمان فقط، إلا أن النجمة الصاعدة أنانيا بانداي، أثبتت حضوراً طاغياً داخل بوليوود في وقت قياسي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى قائمة أكثر نساء آسيا جاذبية لعام 2019.

وظهرت أنانيا لأول مرة في بوليوود هذا العام من خلال فيلم "طالب العام 2"، مع النجم الهندي تايجر شروف، وهي أحد اكتشافات المخرج كاران جوهار، وتم تلقيبها بخليفة عاليا بهات.

وسيف علي خان في انتظار طرح فيلمه التاريخي المنتظر "تانهاجي"، في 10 يناير/كانون الثاني، والذي يشارك في بطولته الثنائي أجاي ديفجن وكاجول.

أما أنانيا باندي، صاحبة الـ21 عاماً، فهي منشغلة بمتابعة نجاحات فيلمها الذي يعرض حالياً "باتي باتني أور واه"، والتي شاركت في بطولته إلى جوار النجم كارتيك أريان، وطُرح في 6 ديسمبر/كانون الأول.