شكرا لقرائتكم أخرج أفلاماً لعادل إمام وأحمد زكي.. وفاة سمير سيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، إن المخرج سمير سيف، توفي اليوم الاثنين عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

ولد سيف في 23 أكتوبر من عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز ليجري تعيينه بالمعهد، وعمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام ويوسف شاهين وحسن الإمام.

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والمخرج سمير سيف واحد من كبار مخرجي السينما المصرية، تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار النجوم، وحققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، ووصلت أعماله الفنية لنحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية.

ويعتبر المخرج الراحل أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا عديدة مع عدد من نجوم السينما، وأبرزهم عادل إمام ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكى ونور الشريف، وأبزر أفلامه "المشبوه"، و"النمر والأنثى"، و"شمس الزناتي"، و"سوق المتعة"، و"معالي الوزير"، و"غريب في بيتي"، و"عيش الغراب"، وله العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي". وظهر "سيف" بفيلم "كلام في الحب".

وكان آخر منصب شغله المخرج الراحل هو منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.