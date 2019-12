وفاة الممثل الأميركي داني أيلو عن عمر 86 عاما

توفي الممثل الأمريكي الثمانيني داني أيلو، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، حيث تأكد خبر وفاته من قبل وكيله الأدبي جينيفر دي كيارا. وفقًا لموقع "نيويورك تايمز".

ويذكر أن في سجل أيلو 85 فيلمًا، بينها "The Godfather: Part II" إلى جانب النجم روبرت دي نيرو، و"Once Upon a Time in America" للمخرج سيرجيو ليوني، و"Fort Apache، the Bronx" و"Moonstruck"، و"The Purple Rose of Cairo"، كما ترشح لجائزة الأوسكار عام 1990 عن فيلم "Do the Right Thing".

قد يهمك أيضا:

الزوجة الثانية للممثل الأميركي روبرت دي نيرو تُطالب بنصف ثروته

انقسام حول الـ joker فى تصويت جائزة الأوسكار رغم نجاحاته الكبيرة