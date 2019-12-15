شيما هلالي تصل إلى الرياض للمُشاركة ضمن فعاليات موسم "الدرعية"

وصلت النجمة التونسية شيما هلالي الى العاصمة السعودية الرياض، للمُشاركة ضمن فعاليات موسم "الدرعية".

وتُحيّ شيما هلالي مساء غد الأحد في الخامس عشر من كانون أول/ ديسبمر الحالي، حفل فني على مسرح "البجيري" بمشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي والفنان الكويتي مطرف المطرف، ومن تنظيم شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

تُقدم شيما هلالي باقة من أغنياتها القديمة والجديدة، ومن ضمنها أغنياتها باللهجة الخليجية "طيبة، سلمولي، عقلته"، اضافة الى مجموعة من الأغنيات السعودية لأبرز النجوم السعوديين أمثال محمد عبده، والراحل طلال مداح.

وتُتابع شيما هلالي تحضيراتها الفنية، حيث سجلت عدة أغنيات جديدة خلال الأسابيع الماضية.

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