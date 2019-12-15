الاستقرار على موعد العرض التجاري لفيلم "صاحب المقام"

انتهى أبطال فيلم "صاحب المقام"، المقرر طرحه عام 2020، من تصوير مشاهدهم خلال الفترة الماضية.

واستقر صناع فيلم "صاحب المقام"، الذي يقوم ببطولته مجموعة من النجوم من بينهم آسر ياسين، ويسرا، على موعد عرضه تجاريًا، إذ تقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 21 يناير 2020.

وجاري حاليًا العمل على تجهيز البوستر الدعائي والتريلر الرسمي للفيلم، ومن المقرر أن يتم إطلاق حملة دعائية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

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