طرح تريلر فيلم “شريط 6” لخالد الصاوي خلال ثلاثة أيام

أوشك المخرج محمد سلامة، على الانتهاء من تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم “شريط 6” للفنان خالد الصاوي، حيث لا يتبقى له سوى 5 أيام وينتهي من تصوير الفيلم تمامًا، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

من المقرر في غضون ثلاثة أيام سيتم طرح التريلر الرسمي للفيلم، ليدخل بعدها العمل المراحل النهائية حتى يصبح جاهزًا للعرض بالسينمات.

وتدور أحداث الفيلم، حول 3 شخصيات يعانون من الإدمان، ويُعالجون من قبل نفس الطبيب النفسي وهو “خالد الصاوي”، ويتجه الفيلم أيضًا لمناقشة قضايا ومشكلات الشباب الحالية، من خلال النظر إلى المواقف التي يتعرضون لها يوميًا، حتى تتراكم وتقوم بدورها في خلق مشاكلهم النفسية.

“شريط 6” يضم كلًا من خالد الصاوي، خالد أنور، هدى المفتي، أحمد خالد صالح ، تارا عماد، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، وفاء عامر، طارق عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة “Film of Egypt”.

Advertisements

وتعرض مؤخرًا، فيلم “شريط 6” لأزمة بسبب النجم محمد الشرنوبي، وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، حيث أن الطباخ رفضت إنضمام الشرنوبي للفيلم دون علمها، ولكن في النهاية حُلت الأزمة عن طريق استبعاد الشرنوبي بأحمد خالد صالح.

قد يهمك أيضا:

خالد الصاوي يحذر من منتحل شخصيته على انستغرام

خالد الصاوي يقدم "الممثل والمنتج" في افتتاح "القاهرة السينمائي"