سميرة سعيد تطرح برومو كليب أغنيتها الجديدة هوليلة

طرحت الفنانة سميرة سعيد، برومو فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "هوليلة"، وظهرت الديفا سميرة سعيد بشكل مختلف من خلال البرومو الخاص بالكليب.

وتتعاون سميرة سعيد، في الأغنية مع كل من الشاعر شادي نور، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي هاني يعقوب، ومن المفترض أن يتم طرح الكليب بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.

بينما حققت سميرة سعيد، نجاح كبير جدا خلال الفترة الماضية، بطرحها العديد من الأغاني المختلفة والمتنوعة، التي تحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا

وكان من بين الأغاني التي تميزت بها الديفا، كل من أغنية :"محصلش حاجة"، و"سوبر مان"، و"هوا هوا"، و"يا لطيف"، وجميعهم من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور.

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