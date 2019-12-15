شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطلق تحديا جديدا عبر تويتر.. وكلمة السر "رقصة بصاتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الفنانة الشابة كارمن سليمان، تحديا جديدا متمثلا فى رقصتها فى الكليب الأخير لها :"بصاتك" وطالبت جمهورها بتسجيل فيدو لأنفسهم وهم يرقصون الرقصة من كليبها الجديد.

وقالت كارمن عبر تويتر :"جاهزين لتحدى رقصة بصاتك، نزلوا فيديو على حسابكوا وإنتوا بترقصوا رقصة بصاتك مع الهاشتاج بصاتك bassatak، وريهم إيه هيفوتهم لو عملولك unfollow".

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تستعد المطربة كارمن سليمان لتخطو أولى خطواتها نحو العالمية بتجربة غنائية جديدة كلياً، تظهر خلالها بشكل موسيقى غير متوقع، إبان تعاقدها مع واحدة من أشهر شركات الإنتاج العالمية.

وطرحت كارمن سليمان كليب جديدة بعنوان "بصاتك" بمناسبة رأس السنة تحمل طابع رومانسى، من كلمات سامي على، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، ومن إخراج أمير الروانى.