شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة العالمية كاتى بيري، جمهورها، بصورة جديدة من احتفالاتها بأعياد الكريسماس، قبل أيام من أعياد الميلاد المجيدة.
ونشرت بيري، صورة لها وهي ترتدي ملابس سانتا كلوز، وأمامها شجرة الكريسماس الشهيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انتسجرام، وكتبت تبقي 10 ايام على يوم 25 واحتفالات عيد الميلاد، ماذا تريدون أن يترك لكم سانتا أسفل الشجرة؟".
وكانت النجمة العالمية كاتى بيرى قد أثارت الجدل فى KIIS FM Jingle Ball لعام 2019، وذلك بسبب مزحة أطلقتها حول فريق BTS الشهير حيث قالت أن معظم الجمهور من الأطفال وهو ما أزعج عشاقى ومحبى الفريق، ووجدها البعض أن ما قالته النجمة الشهيرة ما هو إلا "نكتة مسيئة" لفريق مهم على الساحة استطاع أن يحقق شعبية جارفة حول العالم فى وقت قياسي.
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