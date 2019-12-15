شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الفرنسية آنا كارينا عن عمر يناهز 79 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الممثلة الفرنسية الدنماركية آنا كارينا فى باريس بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 79 عاما، وقد شاركت الراحلة فى عدة أفلام للمخرج جان لوك جودار.

الوسط الفنى الفرنسى والدنماركى، نعوا الفنانة الراحلة، والتى قدمت العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة، ومن أشهر مقولاتها "تحدثني بكلمات، وأنا أراك بمشاعرى".



انا كارينا

وذكر موقع "جارديان"، أن الراحلة صاحبة العينين الزرقاوين شاركت في سبعة أفلام من إخراج جان لوك غودار الذي كان شريك حياتها في الستينات.

Advertisements



انا كارينا فى شبابها

كذلك خاضت كارينا كذلك تجربة الغناء، إلى جانب المغني الفرنسي سيرج جانسبور.

كانت كارينا مراهقة عندما وصلت إلى باريس من بلدها الأصل الدنمارك، لمحاولة أن تصبح ممثلة، قبل أن يكتشفها جودار أثناء السير فى الشانزليزيه.