شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد ولطفى لبيب وسيد رجب وداليا مصطفى أول حضور عزاء محسن حلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، عزاء المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي بمسجد عمر مكرم، وتلقت عزاءه زوجته الفنانة سلوي محمد علي، وحرص بعض الفنانين علي التواجد منذ اللحظات الأولى منهم، نجوي فؤاد، داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة، أشرف عبد الغفور، سيد رجب، لطفى لبيب، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، نادية سلامة، محمد الغيطي، محمد العدل

وتوفى محسن حلمى يوم الأربعاء الماضى، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك فى تشييع الجثمان عدد من نجوم الفن والغناء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، سيدر جب، ريهام عبد الغفور، محمد العدل، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، المخرج يسرى نصر الله، نهي العمرسي.

قدم المخرج الراحل محسن حلمى عددًا كبيرًا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد أدم وعبير صبرى وميمى جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.

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‎مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى كانت آخر أعمال الراحل محسن حلمى وتم عرضها على خشبة المسرح القومى بالعتبة، وشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقى، وديكور محمد الغرباوى، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر.