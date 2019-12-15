شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستعد هيلارى داف لإطلاق أغنية جديدة مع خطيبها ماثيو كوما؟.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية هيلارى داف محبيها ومعجبيها بصورة جديدة جعلتها محط تساؤلات من قبل مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

نشرت هيلارى داف البالغة من العمر 32 عاما صورة ظهرت فيها وهي بصحبه خطيبها ماثيو كوما في استوديو ، حيث ظهر الثنائي خلال وضعهما السماعات وكأنهما يقوما بتسجيل احدي المشروعات الفنية أو يستمتعان ببعض الوقت.

ولكي تزيد هيلارى من فضول مرتادي صفحتها تعلن النجمة الشابة عن أي تفاصيل واكتفت بالكتابة علي صورتها بوضع صورة "سماعة الرأس" .

يذكر أن آخر أغنية أطلقتها هيلارى داف عي " Little Lies " و ذلك في عام 2016 و التي اطلقتها في مسلسلها " Younger " .