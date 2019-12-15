شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حفل نانسى عجرم الأخير.. وحضور جماهيرى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، فى حفلها الأخير بأحد الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، وبدت أنيقة فى اللون الذهبى. ونشرت نانسى صورا من الحفل عبر حسابها بتويتر، وعلقت :"ليلة للتذكر".

الحضور فى حفل نانسى عجرم

الفنانة نانسى عجرم Advertisements وتألقت نانسى بالعديد من أغانيها الرومانسية، منها "أخاصمك آه" و "آه ونص" و"مين ده اللى نسيك" و"ما تيجى هنا" و"إحساس جديد" و"يا بنات".. وغيرها مما طالب بها المعجبون، وشاركها فى الحفل المطرب محمود العسيلى.

نانسى عجرم

نانسى

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