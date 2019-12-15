شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أمير كرارة، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، صور تدريباته من وراء الكواليس لمسلسل الاختيار المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وظهر من خلاله وهو يتدرب على إطلاق النيران.









فى سياق آخر، انتهى كرارة من تصوير الأسبوع الأول من مسلسله الجديد "الإختيار" ، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهردويدار، وإخراج بيترميمى، وانتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، واسلام جمال، ومحمود حافظ، وإسلام حافظ، وأخرون.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.





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