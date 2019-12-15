شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يلتقط صورة مع تمثاله.. ويعلق: "نافس نفسك علشان تستمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان صورة جديدة له مع متابعيه، ويظهر بها مع تمثال يشبهه، معلقا عليها عبر حسابه بـ"أنستجرام" :"نافس نفسك عشان تستمر".

ويحيى رمضان حفلا غنائيا فى مراكش بالمغرب، يوم 29 ديسمبر من الشهر الجارى، ويخوض بطولة مسلسل "البرنس" فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة غادة عادل، وأحمد زاهر، روجينا، مى سامى، من إنتاج شركة سينرجى.

Advertisements



محمد رمضان

يذكر أن محمد رمضان لبى طلب أحد رجال منطقته القديمة "المنيب"، والتى نشأ فيها، وحضر زفاف نجله، الذى أقيم مساء الخميس فى صوان كبير حضره مايقرب من 50 ألف شخص بمنطقة المنيب، حيث شهد الحفل تكدس وتوافد الآلاف كأنه أشبه بمباراة كرة قدم.