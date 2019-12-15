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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يلتقط صورة مع تمثاله.. ويعلق: "نافس نفسك علشان تستمر" والان مع تفاصيل الخبر
ويحيى رمضان حفلا غنائيا فى مراكش بالمغرب، يوم 29 ديسمبر من الشهر الجارى، ويخوض بطولة مسلسل "البرنس" فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة غادة عادل، وأحمد زاهر، روجينا، مى سامى، من إنتاج شركة سينرجى.
محمد رمضان
يذكر أن محمد رمضان لبى طلب أحد رجال منطقته القديمة "المنيب"، والتى نشأ فيها، وحضر زفاف نجله، الذى أقيم مساء الخميس فى صوان كبير حضره مايقرب من 50 ألف شخص بمنطقة المنيب، حيث شهد الحفل تكدس وتوافد الآلاف كأنه أشبه بمباراة كرة قدم.
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