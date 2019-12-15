محمد ممدوح ينضم لـ"العنكبوت" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

انضم الفنان محمد ممدوح لفريق عمل فيلم "العنكبوت"، بطولة الفنان أحمد السقا.

نشر ممدوح صورة جمعته بالسقا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من كواليس الفيلم.

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وعلق: "استنوني لتالت مرة مع النجم أحمد السقا.. فيلم العنكبوت للمخرج الكبير أحمد نادر جلال، يا رب يعجبكم".

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

وشارك الفنان محمد ممدوح الفنان أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة"، وشاركهم العمل مي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، كريم عفيفي، وصفاء الطوخي، وهادي الجيار. وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.