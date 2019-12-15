صورة| علي ربيع في بولاق أبو العلا.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

يواصل الفنان علي ربيع تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "الخطة العامية".

نشر ربيع صورة من كواليس الفيلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "من منطق بولاق أبو العلا يعني الناس الطيبة الجدعة من تصوير فيلم (الخطة العامية) بنجهزلكم بأمر لله قنبله ضحك، إن شاء الله قريبًا".

علق الفنان محمد أنور: "أنت كده متصور مع كل أطباق دش بولاق أبو العلا.. فين بقي أهل بولاق أبو العلا الطيبة اللي بتقول عليهم".

"الخطة العامية"، يشارك في بطولته على ربيع، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، ومحمد عبدالرحمن. وهو عمل من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم كنز، ومن إخراج معتز التوني.