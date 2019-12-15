بعد ترحيب "النبوي" بتجسيد مو صلاح.. علاقة نجوم الفن بـ"كرة القدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان خالد النبوي في لقائه أمس مع برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، عن حبه الشديد للنادي الأهلي، لافتًا إلى أنه يجيد لعب كرة القدم.

وقال النبوي "أنا أهلاوي، اللي يخش تحت مظلة الأهلي، بيمشي بقوانين الأهلي باحترام الأهلي، ومبادئ الأهلي"، وطلب أديب منه أن يجسد حياة لاعب ليفربول الدولي ومنتخب مصر محمد صلاح، قائلا: "أنت تحلق دقنك وتجسد مرحلة ما قبل السفر، وبعدها مرحلة السفر".

ورحب النبوي بالفكرة، قائلًا: "موافق طبعا أجسد حياة محمد صلاح، ويسعدني، ومحمد صلاح شيء بديع ورائع، أنا بلعب كورة كويس، والفكرة رائعة".

علاقة نجوم الفن بكرة القدم لا تتوقف عند حد التشجيع والتعصب للنادي الذي ينتمي كل منهم إليه، ولكن وصلت إلى حد أبعد من ذلك بكثير، فبعض المشاهير عرف طريقه إلى ملاعب الساحرة المستديرة قبل أن يدخل عالم الفن، وهناك من حرص على تقديم دور لاعب كرة قدم في عمل فني، خاصة وأننا شعب يعشق هذه اللعبة سواء من خلال ممارستها في النوادي أو الشوارع وكذلك في المدارس، أو التمتع بمشاهدتها ومتابعة أخبار نجومها في مختلف أنحاء العالم.

نور الشريف

مارس الفنان الراحل نور الشريف كرة القدم، وكان على وشك احترافها والتألق فيها، حيث كان لاعباً في فريق الناشئين بنادي "الزمالك"، ولكنه اختار الفن على حساب الكرة ليصبح أحد أهم نجوم السينما تحديداً في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وجسد نور الشريف دور لاعب الكرة "شحاتة أبو كف" بفيلمه الشهير "غريب في بيتي"، وأرجع البعض تألقه اللافت للنظر بالفيلم لعشقه الكبير للكرة ونادي الزمالك.

أحمد السقا

الفنان أحمد السقا كان ضمن اللاعبين الذي تركوا الملعب من أجل الفن، إذ كان يلعب في فترة شبابه بالنادي الأهلي تحت 16 سنة.

Advertisements

أحمد صلاح حسني

أما الفنان أحمد صلاح حسني، كان لاعبا في النادي الأهلي واحترف لفترة في ألمانيا، واعتزل الكرة وبعدها اتجه للتمثيل، وحقق شهرة ونجومية في مجال الفن أكثر من كرة القدم.

والد أحمد، هو الكابتن صلاح حسني، الذي شغل منصب مدير الكرة في النادي الأهلي ومنتخب مصر.

يوسف الشريف

بدأ يوسف الشريف لعب كرة القدم بنادي "الجلاء"، قبل أن ينجح في الانتقال للنادي الأهلي واللعب لثلاث سنوات في قطاع الناشئين به.

يوسف حقق نجاحًا كبيرًا في مسيرته الفنية، وقدم فيلم "العالمي" الذي جسد فيه دور لاعب كرة قدم.

كريم فهمي

قال الفنان كريم فهمي، إن أمنية حياته كانت أن يكون لاعب كرة قدم محترف، مضيفًا أنه كان يمارس اللعبة بشكل احترافي قبل دخوله عالم الفن والتمثيل.

وأوضح فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المعروض عبر فضائية "النهار"، أنه لعب لنادي الزمالك لمدة تسع سنوات ثم التحق بفريق الكرة بالنادي الأهلي ولعب فيه لمدة عامين، والتحق بمنتخب الناشئين مع الكابتن إبراهيم يوسف، لعام واحد.

وتابع: "أنا أهلاوي وكان نفسي ألعب وأكمل في الأهلي بس وقتها كنت بلعب في الزمالك وكنت واخد مكانتي في نادي الزمالك".