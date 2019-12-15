إيرادات السبت.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Frozen2" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 14 ديسمبر، إيراد قُدر بمليون و121 ألفا و774 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 193 ألفًا و415 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "knives out" محققًا 79 ألفًا و377 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 65 ألفًا و962 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 43 ألفًا و803 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "black Christmas" وحقق 38 ألفًا و872 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Le Mans '66" وحقق 19 ألفًا و825 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، بعد تحقيقه 15 ألفًا و216 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم 10 MINUTES GONE، وحقق 11 ألفًا و435 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "A score to settle" بطولة Nicolas Cage، وبلغ إيراده 10 آلاف و897 جنيهًا.