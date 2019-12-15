شريهان لحسن عفيفي: "كثيرون في السماء مشتاقون للقائك يا أبوعلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بكلمات مؤثرة، نعت الفنانة الاستعراضية شريهان، مصمم الاستعراضات الشهير الفنان حسن عفيفي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، وشُيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عصر اليوم.

وكتبت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "أعلم أن هناك كثيرين في السماء مشتاقين للقائك يا حسن؛ وأولهم حبيبي وحبيبك الحاج فهمي عبدالحميد والموجي والشيخ سيد مكاوي وحبيبتي سعاد حسني وعلي رضا وعلي إسماعيل ونيفين رامز، وكثير كثير كثيير يا أبو علي؛ والأكيد أيضاً إنك حتوحشني جداً جداً جداً ".

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وتابعت "في سلام الله ورحمته يا صديقي؛ في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا طيب القلب وعظيم الفن. عزائي إلى حبيبتك وتوأم روحك حبيبتي هناء الشوربجي، وأبنائك هشام وياسمين حسن عفيفي، وجميع أبنائك في الفن ومحبيك في مصر والوطن العربي والعالم أجمع. اللهم ألهمهم وألهمنا الصبر والسلوان".

واختتمت "نسأل الله أن يعينكم على السلوان والصبر والتعويض من فضله وكرمه عليكم بالخير، وأن يرحمه ويعفو عنه إنه هو العفو القدير".

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة عزاء الفنان حسن عفيفي في مسجد الشرطة بمنطقة صلاح سالم، مساء يوم الثلاثاء المُقبل.