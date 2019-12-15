تراند اليوم : "لطيفة تكون خالتك".. فنانة شهيرة تدعو لتسليح الثورة اللبنانية

طالبت الفنانة اللبنانية مايا دياب، المتظاهرين في لبنان بالتخلي عن السلمية في ثورتهم، بعد تعرضهم لتعامل عنيف من قبل قوات الأمن.



ونشرت دياب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، عدة رسائل، قالت فيها: "أرجوكم كلمة ثورة سلمية ما بقى قادر اسمعها"، وتابعت: "الثورة لازم تكون حقيقية والثورة ليست لطيفة".

وأضافت متهكمة على من ينادي بسلمية الثورة: "خلي لطيفة تكون بس خالتك".

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وفي تغريدة أخرى، قالت مايا دياب: "والسؤال وين عصابات تكسير الشباب وإرسالهم على المستشفيات من قبل الجيش؟؟ ولا هول زعران بتخافوا تدعسوهم؟؟ خلصنا بقى استهبال وخلصنا سلمية".



وتساءلت مايا دياب: "يعني كل منصب ديني وسياسي طالب وحبّذ ونادى بالتظاهر في الساحات وهذا حق قانوني مكتسب لأي مواطن لبناني ينادي بأمرٍ ما، شو هي الفكرة من المنع والقمع ؟؟ ما إنتوا كلكم من كبيركن لصغيركن سمحتوا وشجّعتوا بعد شوي حسّيت رح تنزلوا؟؟ قولكن هي كذبة متل كل كذباتكن؟".

وأضافت: "واستعمال القوة والضرب والتكسير، قصدي تكسير الناس صارت من صلاحياتكن؟؟ أريد النص القانوني لذلك لأنو ردّاً على نَصكن القانوني صار بدكن إنتوا تكسير".