شاهد.. أحدث ظهور لابنة ريكي مارتن

نشر الفنان العالمي ريكي مارتن صورة حديثة تجمعه مع إبنته لوسيا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق ريكي على صورتهما قائلًا: صاحبة أحلامي. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي ريكي مارتن طرح مؤخرًا كليب بعنوان No Se Me Quita، وشاركه في الغناء الفنان العالمي مالوما، كما تخطى الكليب حاجز الـ 73 مليون مشاهدة منذ طرجه عبر موقع يوتيوب.

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