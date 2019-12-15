أحلام توجه رسالة للبنانين من قلب القاهرة

وصلت الفنانة أحلام إلى محافظة القاهرة، ووجهت أيضًا رسالة إلى اللبنانين، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وأعربت أحلام عن حزنها في الأحداث الجارية بدولة لبنان، قائلة: الحمد لله وصلنا إلى القاهرة بعد عناء.. اللهم إحمي.. لبنان يااارب يااارب احفظ لبنان وأهله الطيبين والله قلبي محروق عليهم أنا أحسهم أهلي وما أحس Advertisements إني غريبة بينهم الله يحميكم يارب. إني غريبة بينهم الله يحميكم يارب. ومن ناحية آخرى تحضر الفنانة أحلام حاليًا لميني ألبوم، ومن المقرر طرحه يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يناير المقبل، كما فاجأت جمهورها في مصر، بأنها تغني أغنية باللهجة المصرية للمرة الأولى.

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